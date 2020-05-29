В Перми обновляется автобусный парк

Перед запуском новой маршрутной сети в краевой столице департамент транспорта проинспектировал готовность перевозчиков постепенно выводить на линию новую технику.С 1 июня в Перми начнётся второй этап реализации транспортной реформы и внедрения новой единой маршрутной сети. Некоторые маршруты прекратят свою работу – это автобусы № 13, 43, 66 и 71. В то же время появится ряд новых, с возможностью безналичной оплаты проезда банковскими картами и бесплатной пересадкой.С 15 июля новая маршрутная сеть будет запущена полностью, а нововведения начнут работать во всех городских автобусах и трамваях без исключения.Согласно условиям новых контрактов, количество автобусов не старше 5 лет с минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должно составлять не менее 30% от общего числа автобусов на маршруте, а к концу 2020 года – 100%. Такое требование распространяется на всех перевозчиков, в том числе и на тех, кто обеспечивает связь центра и районов. При несоблюдении этих условий предусмотрен объемный пакет штрафных санкций.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "У большей части на текущий момент 1 июня уже выйдут новые автобусы, часть перевозчиков только ожидают новую технику, временно они используют арендованные машины, при этом они соответствуют тем контрактам, которые у нас на первое время предусмотрены, и в перспективе мы будем надеяться, что они будут соблюдать график и выйдут на маршруты".