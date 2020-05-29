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Драка между закадычными друзьями закончилась травмами и уголовным делом
Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Полицейские выяснили, что конфликт начался после оскорбления, а оба мужчины – друзья со школьной скамьи.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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