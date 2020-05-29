← Прокуратура организует «горячую линию» по поддержке прав предпринимателей
Драка между закадычными друзьями закончилась травмами и уголовным делом →
Пора в спортзал? Роспотребнадзор опубликовал требования для бассейнов и спортцентров
В документе, опубликованном на сайте организации, 16 пунктов. Чтобы снизить число посетителей и выдерживать норму площади (4 кв. м на одного человека), в ведомстве рекомендуют использовать предварительную запись. Спортивные снаряды и тренажеры нужно расставлять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Для обеспечения дистанции предлагают закрыть часть кабинок для переодевания, нанести разметку на пол, не допускать больше одного человека на 10 кв. м дорожки плавательного бассейна. В помещении - проводить влажную уборку и дезинфекцию два раза в день. В буфетах - продавать только бутилированную воду. А сотрудников обязать носить маски и измерять температуру. На сегодняшний день большинство спортцентров Перми работу пока не возобновили.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Прокуратура организует «горячую линию» по поддержке прав предпринимателей
В Перми перевернулся грузовик с щебнем
"Дистанционку" продлили?
В выходные ГИБДД проведет в Перми масштабные рейды
Международная акция «Сад памяти» в Прикамье подходит к финалу
Весеннее обострение: голые пермяки выходят на улицу
1 июня в Перми пройдет "прямая линия" по изменению маршрутной сети
Пермский университет приглашает на День открытых дверей
В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
На Прикамье надвигается резкое похолодание
Добавить комментарий: