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Прокуратура организует «горячую линию» по поддержке прав предпринимателей
Обращения принимаются на адреса электронной почты: businesspravo59@prokurorperm.ru
Поступившая информация будет использована для анализа эффективности реализации мер по поддержке бизнеса, сведения о нарушении законов станут поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, итоги проведения горячей линии будут обсуждены на заседании Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края.
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