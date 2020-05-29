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В Перми перевернулся грузовик с щебнем
В Перми на видео попал перевернувшийся грузовик с щебнем. Запись выложена в соцсеть. ДТП произошло 29 мая на развязке около Красавинского моста. Большегруз упал набок, щебень из кузова высыпался прямо на дорогу, засыпав весь проезд. Как сообщают очевидцы, водитель грузовика сам выбрался из автомобиля.
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