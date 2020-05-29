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В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1586. Ежесуточный прирост больных составил 3,1%.
Из 44 новых инфицированных - 25 мужчин, 17 женщины, 2 ребёнка (1 мальчик и 1 девочка). Младше 45 лет – 20 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Также из новых инфицированных зафиксировано 3 летальных исхода. У пациентов 95, 82 и 80 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти - сопутствующие заболевания. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксирован 21 летальный исход пациентов от COVID-19. Еще 35 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.
В больницах Прикамья проходят лечение 385 (прирост за минувшие сутки +258) пациентов с диагнозом COVID-19, без симптомов - 274 (+19) человек, выздоровел 871 (+47) человек. На домашнем карантине находятся 2625 (+183) человек.Всего в России выявлено 387 623 случая COVID-19 (прирост за сутки составил - 8 572). За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.
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