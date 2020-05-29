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На Прикамье надвигается резкое похолодание
Однако уже в эти выходные в Пермском крае похолодает, придут дожди.
«Постепенное увеличение облачности начнется в субботу, когда антициклон начнет разрушаться. По западным районам края ожидаются небольшие дожди. В основном будет переменная облачность без осадков, но температура уже на 1-2 градуса ниже. Начнется заток холодного воздуха на северные районы. Начиная с воскресенья север европейской части России окажется под влиянием арктического антициклона, через территорию Пермского края проляжет малоподвижный фронт, с которым, вероятно, будут связаны сильные продолжительные дожди, ожидается резкое похолодание. 1 июня максимальная температура днем может не подняться до отметки в +10 градусов», - сообщил «Вестям» специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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