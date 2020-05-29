Пермский университет приглашает на День открытых дверей

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Встречи с экспертами ЕГЭ и экзаменаторами стартуют в 11.50. Параллельно этому, в 12.00, состоится встреча с представителями колледжа профессионального образования и факультета довузовской подготовки ПГНИУ.
С 14.00 абитуриенты познакомятся с факультетами ПГНИУ. В завершение события руководитель службы психологического консультирования LUMOS ЦПО РИНО ПГНИУ Ксения Севрюгина и психолог-консультант Ксения Тендрякова проведут лекцию о том, как справиться со стрессом перед ЕГЭ.
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