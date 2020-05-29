В Перми введен в эксплуатацию долгострой на улице Куйбышева
Первоначально сдать 16-этажное здание в эксплуатацию планировалось в сентябре 2018 года. Застройщик «Трест № 14» нарушил этот срок более чем на шесть месяцев. При этом компания имела обязательства по передаче помещений дольщикам – было заключено 218 договоров участия в долевом строительстве.
Этот жилой дом не входил в Единый реестр проблемных объектов, так как помещения в нем имеют статус апартаментов, а не квартир. Между тем, договоры долевого участия были заключены, в том числе, с физическими лицами, которые планировали проживать здесь. Для защиты прав дольщиков Минстрой взял объект на контроль.
В Едином реестре проблемных объектов числится 58 домов Пермского края. Напомним, в отношении 43 объектов в Федеральный фонд защиты прав граждан-участников строительства направлены ходатайства о восстановлении прав дольщиков по достройке или выплате компенсаций. Согласно федеральному закону, ходатайства направлены только в отношении тех объектов, застройщики которых признаны банкротами.
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