Выплаты врачам: без специальных комиссий не обойтись

В медицинских учреждениях Пермского края, работающих с COVID-19, приступили к формированию специальных согласительных комиссий, которые будут разбираться индивидуально с каждым обращением по поводу стимулирующих выплат. Решение об их создании было принято в ходе селектора главы региона Дмитрия Махонина с главврачами.Как заявлено, в системе начисления администрации медучреждений уже разобрались. Но достаточно большой объем информации сложно довести сразу до всех сотрудников, поэтмоу у последних по-прежнему много вопросов.В регионе медики получают выплаты по двум федеральным постановлениям и одному региональному. Они не исключают, а дополняют друг друга. Главное условие для включения в списки финансового стимулирования - работа с зараженными COVID-19 или пациентами из группы риска, изолированными с подозрением на наличие коронавируса. Система начислений довольно сложная, в каждом учреждении есть свои нюансы. Согласительные комиссии призваны помочь медикам не только разобраться в ситуации, но и гасить возможные конфликтные ситуации.Евгений Рожнев, и.о. первого заместителя министра здравоохранения Пермского края: «У каждого человека есть тонкости, нюансы, есть профессиональные особенности, есть особенности учетно-отчетной внутренней, так скажем, политики каждой медицинской организации и, безусловно, чтобы человеку разобраться, ему необходимы разные точки зрения. Это точка зрения может быть как администрации ЛПУ, так и профессиональных лидеров внутри медицинских организаций, специалистов, которые в качестве экспертов могут приглашаться из иных организаций, для того чтобы расставить точки над И». По-прежнему по просьбе главы региона краевой штаб ОНФ продолжает мониторинг ситуации с выплатами медикам. На горячую линию поступило 234 обращения, 97 из которых из Перми. На совместном заседании членов Общенародного фронта и представителей минздрава обсудили текущее положение дел. Деньги начали получать и водители машин скорой помощи, работающие на аутсорсинге. Также было предложено включить в списки для финансового вознаграждения работников поликлинических регистратур. В минздраве заявили, что уже работают над расширением перечня и опубликуют его обновленный состав в ближайшие дни. Руководство регионального штаба ОНФ выступило с инициативой о признании на региональном уровне заслуг в борьбе с коронавирусом студентов-медиков, которые сейчас работают в больницах в качестве волонтеров.Ирина Ивенских, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного Собрания Пермского края: «Нам кажется, что это гражданская позиция данных ребят, они таким образом действительно показывают преданность делу, преданность профессии, преданность той идее, относительно которой они в свое время поступили учиться именно в медицинский университет. Мне кажется, надо поддержать достойную смену, которая подрастает, и очень важно этих ребят сейчас отметить. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о возможности поощрения этих детей в виде стимулирования — возможно, это будет губернаторская стипендия, возможно, еще какие то меры поддержки. Но нам бы хотелось, чтобы это было на самом высоком региональном уровне».