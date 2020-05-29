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На Компросе высаживают новую живую изгородь
Вдоль Комсомольского проспекта – от улицы Монастырской до улицы Полины Осипенко – высаживают двухрядную живую изгородь из кизильника блестящего. Это растение неприхотливо в уходе и подходит для городского озеленения, не требовательно к почвенным условиям, газоустойчиво. Это важно, поскольку рядом находится оживленная проезжая часть.
Комсомольский проспект – знаковое место для пермяков. Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения улицы. Работы начались с участка от улицы Ленина до улицы Екатерининской, в этом году продолжились в сторону улицы Монастырской. Помимо работ по обновлению зеленых насаждений, ведутся работы и по благоустройству улицы: замена дорожного покрытия, обустройство тротуаров, строительство кабельной канализации, устройство ливневой канализации.
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