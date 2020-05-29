Больница под контролем: как работает проект «Кнопка вызова»

Полный контроль за происходящим в медицинской клинике: от экстренной помощи пациенту после операции до условий хранения медикаментов. Его дает система под названием «Кнопка вызова», работающая в рамках нацпроекта "Здравоохранение", теперь она внедряется и в больницах Пермского края. Сигнал с просьбой о помощи дежурная сестра получает прямо на наручные смарт-часы. Объёмную «Кнопку вызова» легко найти на ощупь, что актуально для пациентов после операции. Такие разместили в 30 палатах всероссийского центра глазной и пластической хирургии в Уфе.

Радик Кадыров, генеральный директор «Всероссийского центра глазной и пластической хирургии»: "Использование этой кнопки даёт, во-первых, удобство для медперсонала, комфортность для пациентов и самое главное - мобильность. То есть вовремя можно оказать необходимую экстренную помощь". «Кнопка вызова» - проект компании «Эр-Телеком» для учреждений здравоохранения. Конструкция проста в установке и программировании. Настроить такие датчики можно на контроль любых регулярных процессов. Например, уборка, проникновение в зону холодильника или склада медикаментов.

Григорий Шишкин, директор по развитию пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ru Бизнес): "Мы видим открытие какой-либо двери. Например, холодильной камеры. Или датчик движения сработал. Сразу срабатывает флеш на экране монитора у персонала". Концепция подключения всех вещей в мире к интернету для удалённого ими управления, по словам специалистов «Эр-Телеком» - мировой тренд. Компания активно занимается данными разработкой в рамках программы национального проекта «Здравоохранение». Их уже по достоинству оценили в Уфе, Воронеже и Красноярске. На очереди - клиники Пермского края.

Григорий Шишкин, директор по развитию пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ru Бизнес): "Дополнительно мы устанавливаем датчики температуры и влажности с целью контроля хранения медикаментов. Эти решения мы внедряем и в Пермском крае, в совокупности с видеоаналитикой, которая позволяет отслеживать формирование очередей в медучреждениях и соблюдение масочного режима". Вся статистика становится доступной в «личном кабинете» специального приложения. Передаются данные по сети интернета на базе технологии «Лораван». Благодаря чему «кнопки вызова» и другие датчики могут работать на автономном источнике питания до нескольких лет.

Другими словами, «Лораван» - это технология передачи данных. Важно - беспроводная. Все эти датчики передают информацию, например, контроля температуры. Установлен он может быть не только в медучреждении, а в той же теплице. И при отклонении от эталонной даже на пару градусов - на смартфон придёт уведомление.