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Горячее водоснабжение в микрорайоне Краснова восстановлено
О досрочном завершении дополнительной профилактики на теплосетях заявили в Пермской сетевой компании. В связи с износом сетей период отключения в микрорайоне Краснова и на Крохалева был увеличен. Горячая вода включена позже и в микрорайоне Владимирский, где основной причиной задержки стала ветхая тепловая ветка, ранее принадлежавшая компании-банкроту «Пермгазэнергосервис». На данный момент проблема на участке устранена. Горячая вода должна была появиться в квартирах уже к вечеру 28 мая.В ПСК отмечают, что ещё одной причиной изменения сроков опрессовки может быть синхронизация с перекладкой теплосетей. Пример - реконструкция магистрали на улице Чернышевского. Изначально запланированные на июль гидравлические испытания для 86 домов по Островского, Белинского, Сибирской и ряда других улиц были перенесены, чтобы не производить отключение дважды.
О сроках отсутствия горячего водоснабжения жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ.
Александр Ермакович, заместитель главного инженера по эксплуатации ООО «ПСК»: "Всё это связанно, естественно, с комфортом предоставления услуги и с дальнейшим качеством ввиду перекладки тепловых сетей. Приносим свои изменения за данные обстоятельства, просим отнестись с пониманием".
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