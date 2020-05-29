← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.05.2020
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Прокуратура проверит станцию скорой помощи в Березниках
Прокуратура Березников по поручению прокурора края организовала проверку информации, размещенной в СМИ, о фактах не обеспечения средствами индивидуальной защиты и невыплаты денежных средств стимулирующего характера водителям скорой помощи ГБУЗ Пермского края «Станция скорой медицинской помощи» в г. Березники. В ходе надзорных мероприятий будут запрошены списки лиц, допущенных к управлению автомобилями скорой медицинской помощи, дана оценка обеспеченности их средствами индивидуальной защиты, а также проверено начисление выплат стимулирующего характера за особые условия труда, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее, водители скорой пожаловались в соцсетях на отсутствие средств индивидуальной защиты. После этого глава региона Дмитрий Махонин поручил минсоцу Прикамья проработать вопрос обеспечения водителей скорых масками из благотворительного фонда по борьбе с коронавирусом, а также попросил прокуратуру подключиться к вопросу и провести проверку деятельности подрядчика, который обслуживает березниковскую станцию скорой помощи.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.05.2020
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