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Вынесен приговор по делу Первого пермского микрорайона

В Мотовилихинском районном суде огласили приговор фигурантам уголовного дела Первого Пермского микрорайона. На скамье подсудимых Алексей Лобанов, бывший руководитель «КамСтройИнвест», обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, и его супруга Ирина Лобанова, экс-директор фирмы ООО «Регион», выступившей инвестором строительства, ей вменяют растрату в особо крупном размере. Доступное жильё в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» в селе Лобаново должны были построить еще в 2015 году, но работа встала, а застройщик был объявлен банкротом. В итоге в эксплуатацию не было введено ни одного дома из 12. Общий ущерб от преступных действий, по версии следствия, превысил 1 млрд рублей. Пострадавшими числятся 288 человек. В итоге, суд приговорил Алексея Лобанова к шести годам лишения свободы, как и предлагало гособвинение, а его супругу — к 6,5 годам лишения свободы.

Опубликовано: 28.05.2020 в 16:40 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье самовыдвиженцам на выборах разрешат собирать подписи через сайт «Госуслуги»

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