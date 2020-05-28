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Вынесен приговор по делу Первого пермского микрорайона
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← В Прикамье самовыдвиженцам на выборах разрешат собирать подписи через сайт «Госуслуги»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.05.2020
В России началась акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!»
Смартфон снял на видео своего похитителя
Вынесен приговор по делу Первого пермского микрорайона
В Прикамье самовыдвиженцам на выборах разрешат собирать подписи через сайт «Госуслуги»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2020
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В Прикамье самовыдвиженцам на выборах разрешат собирать подписи через сайт «Госуслуги»
У сотрудников Фонда социального страхования в Перми выявлен коронавирус
30 жителей Прикамья, прибывшие из Еревана, доставлены в Пермь
В Чусовской городской больнице диагноз COVID-19 подтвержден у 24 человек
Выплаты медикам: в Прикамье создают комиссии по урегулированию спорных ситуаций
В образовательных учреждениях Перми начались ремонтные работы
В Перми высадят около 14 тысяч деревьев и кустарников
Житель Осы снял с руки спящей женщины золотые кольца и сдал их в ломбард
Очередной участок эспланады обновят почти за 800 млн руб
В Индустриальном районе проходят опрессовки
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