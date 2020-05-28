В Прикамье самовыдвиженцам на выборах разрешат собирать подписи через сайт «Госуслуги»

В Законодательном собрании прошло внеочередное пленарное заседание в уже привычном дистанционном режиме. Основным вопросом стало изменение выборного законодательства. Пермский край стал одним из 3 пилотных регионов, где самовыдвиженцам на выборах разрешат собирать подписи через сайт «Госуслуги». Для желающих поддержать выдвижение своего кандидата сейчас достаточно иметь на портале подтвержденный аккаунт.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "На следующий день после того как будут объявлены выборы, кандидат самовыдвиженец может подать уведомление в избирательную комиссию, после этого любой наш житель, зайдя в свой личный кабинет, увидит там этот сервис - возможность отдать подпись за тех кандидатов, которые подали уведомление о регистрации».

Нововведение в Прикамье пока рассматривается как эксперимент. Так что на первое время количество электронных подписей не должно превышать 25 % от их общего количества. Планируется, что система будет доступна уже на ближайших губернаторских выборах - самовыдвиженцам там предстоит собрать 1 процент подписей избирателей, всего около 5 тысяч.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края: "Мы полагаем, что больше всего это будет интересно молодежи, т.е. тем людям, которые вроде как и хотят поучаствовать в выборах, но иногда стесняются заходитьна избирательные участки, проходить регистрационную процедуру и т.д., а в компьютерах, в смартфонах все давно присутствуют».