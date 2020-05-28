Смартфон снял на видео своего похитителя
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. После публикации в СМИ пермяка опознали. В ходе расследования он дал признательные показания и возместил ущерб владельцу.
Мужчина пояснил, что продал телефон, так и не сумев разблокировать его. Мировой суд назначил злоумышленнику меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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