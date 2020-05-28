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У сотрудников Фонда социального страхования в Перми выявлен коронавирус
Пятеро сотрудников Пермского регионального фонда социального страхования заразились коронавирусом, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения фонда.
25 мая были получены 5 предварительно положительных результатов на COVID-19. Информация о сотрудниках с предварительно положительными результатами и контактных лицах направлена в управление Роспортебнадзора. На изоляцию отправлены 20 сотрудников, в региональном отделении Фонда проводятся противоэпидемические мероприятия.
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