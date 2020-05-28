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30 жителей Прикамья, прибывшие из Еревана, доставлены в Пермь
По поручению главы региона Дмитрия Махонина жители Пермского края, прибывшие из Еревана, доставлены в Пермь. Прибывших в аэропорт Кольцово сегодня ночью встретили представители Министерства территориальной безопасности и санитарный врач Роспотребнадзора. 30 человек на автобусе доставлены в Пермь к месту обсервации, у всех будут взяты тесты на COVID-19. В общей сложности за период пандемии краевые власти помогли вернуться домой 400 туристам.
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