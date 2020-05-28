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В Чусовской городской больнице диагноз COVID-19 подтвержден у 24 человек
В кардиологическом отделении Чусовской городской больницы коронавирус обнаружен у двух десятков человек - это сотрудники и пациенты отделения. Информацию подтвердили в краевом минздраве. Чуть позже данные подтвердили и в администрации Лысьвы, часть зараженных привезли в местную больницу из Чусового. Диагноз подтвержден у 24 человек.
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