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Выплаты медикам: в Прикамье создают комиссии по урегулированию спорных ситуаций
В Пермском крае с завтрашнего дня начнут работать согласительные комиссии по урегулированию конфликтов и споров по выплатам врачам за работу с больными COVID-19.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин попросил активистов Общероссийского Народного фронта подключиться к урегулированию ситуации. В Перми проходит совещание ОНФ и минздрава Пермского края.
Предполагается, что согласительные комиссии помогут разобрать спорные ситуации по выплатам медикам. Дополнительные выплаты медработникам предусмотрены по трем постановлениям: федеральным № 415 и 484 и региональному № 206-п. Федеральные документы предусматривают оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный – за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ).
За ходом совещания следит Владимир Черноусов.
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