← В Перми высадят около 14 тысяч деревьев и кустарников
Выплаты медикам: в Прикамье создают комиссии по урегулированию спорных ситуаций →
В образовательных учреждениях Перми начались ремонтные работы
В течение лета в Перми будут отремонтированы 9 детских садов, 4 школы и одно учреждение дополнительного образования.
В департаменте образования администрации Перми сообщили, что уже начался ремонт кровли и фасада здания лицея №5. Сейчас производится разбор кровли – утеплителя, теплоизоляции, пароизоляции – и огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковёр.
Также этим летом будет проведен капитальный ремонт спортивного зала школы «СинТез». В спортзале требуется замена напольного покрытия и утепление окон. Также в школе проведен ремонт двух малых спортивных залов. К новому учебному году в школе будет отремонтирована библиотека. Во втором корпусе школы «СинТез» на улице Высокой, 6 отремонтируют холл, где разместится музей боевой славы.
Во время отсутствия детей в связи с эпидемиологической обстановкой будет отремонтирован один из корпусов детского сада «Легополис» на улице Белоевской, 49. Здесь обновят кровлю.
Капитальный ремонт этим летом планируется начать в здании детского сада «Гардарика» на улице Криворожской, 37.
К началу учебного года будут проведены ремонтные работы и в учреждении допобразования «Нортон – Юниор».
В Перми продолжается капитальный ремонт двух школ. Планируется, что капитально отремонтированное здание школы №127 в Мотовилихинской районе сможет принять ребят уже к началу нового учебного года. Также начат капремонт бывшей ведомственной школы РЖД по улице Цимлянской, в здании разместится корпус школы №79. Для размещения еще одной школы запланирована реконструкция здания бывшего училища по улице Целинной.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми высадят около 14 тысяч деревьев и кустарников
Житель Осы снял с руки спящей женщины золотые кольца и сдал их в ломбард
Очередной участок эспланады обновят почти за 800 млн руб
В Индустриальном районе проходят опрессовки
В Прикамье пенсионер четвёртый год живёт в бане
ГТРК «Пермь» открывает «Театр дома»
В Прикамье более 800 человек излечились от коронавируса
Падение башенного крана: поиск виновных затянулся
В Чусовом завхоз школы похитил и продал 62 ноутбука
В Соликамске убийцу двух девушек приговорили к пожизненному сроку
Добавить комментарий: