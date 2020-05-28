В образовательных учреждениях Перми начались ремонтные работы

В течение лета в Перми будут отремонтированы 9 детских садов, 4 школы и одно учреждение дополнительного образования.

В департаменте образования администрации Перми сообщили, что уже начался ремонт кровли и фасада здания лицея №5. Сейчас производится разбор кровли – утеплителя, теплоизоляции, пароизоляции – и огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковёр.

Также этим летом будет проведен капитальный ремонт спортивного зала школы «СинТез». В спортзале требуется замена напольного покрытия и утепление окон. Также в школе проведен ремонт двух малых спортивных залов. К новому учебному году в школе будет отремонтирована библиотека. Во втором корпусе школы «СинТез» на улице Высокой, 6 отремонтируют холл, где разместится музей боевой славы.

Во время отсутствия детей в связи с эпидемиологической обстановкой будет отремонтирован один из корпусов детского сада «Легополис» на улице Белоевской, 49. Здесь обновят кровлю.

Капитальный ремонт этим летом планируется начать в здании детского сада «Гардарика» на улице Криворожской, 37.

К началу учебного года будут проведены ремонтные работы и в учреждении допобразования «Нортон – Юниор».

В Перми продолжается капитальный ремонт двух школ. Планируется, что капитально отремонтированное здание школы №127 в Мотовилихинской районе сможет принять ребят уже к началу нового учебного года. Также начат капремонт бывшей ведомственной школы РЖД по улице Цимлянской, в здании разместится корпус школы №79. Для размещения еще одной школы запланирована реконструкция здания бывшего училища по улице Целинной.