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В Перми высадят около 14 тысяч деревьев и кустарников
В рамках весенней озеленительной кампании на улицах города появляются молодые саженцы. Обновление и расширение зеленого фонда города является важной задачей, строящей перед городскими властями. Многолетние цветы, деревья и кустарники высаживаются по всему городу. Всего в этом году в рамках весенней и осенней озеленительных кампаний в городских парках, скверах и вдоль дорог планируется высадить около 14 тысяч кустарников и деревьев, рассказали в городской администрации.
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