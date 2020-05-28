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Житель Осы снял с руки спящей женщины золотые кольца и сдал их в ломбард
Житель Осы снял с руки спящей женщины золотые кольца и сдал их в ломбард. 33-летний мужчина находился в доме своих знакомых. Приятели и их подруги употребляли алкогольные напитки. Одна из женщин уснула в комнате. Обвиняемый, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, зашел к ней в комнату и снял с ее руки два золотых кольца общей стоимостью более 27 тысяч рублей. На следующий день уехал в соседний город и сдал ювелирные изделия в ломбард. Проснувшись, гражданка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Стражи порядка опросили потерпевшую, задержали злоумышленника и вернули похищенное имущество законной владелице. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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