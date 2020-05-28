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Очередной участок эспланады обновят почти за 800 млн руб
Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту сквера в 66-м квартале (на эспланаде). Границы участка работ проходят по улицам Петропавловская, Борчанинова, Ленина, Попова. Дизайн-проектом капитального ремонта территории сквера предусматривается: устройство дорожно-тропиночной сети (замена покрытий, бортового камня); установка малых архитектурных форм; устройство площадок для отдыха детей и взрослых; устройство безбарьерной среды для посещения парка маломобильными группами населения; сохранение по возможности существующих насаждений; вырубка деревьев и кустарников, находящихся в неудовлетворительном состоянии; ремонт газона, дополнительная посадка кустарников и деревьев; устройство наружного освещения сквера; устройство модульного туалета; отвод поверхностных дождевых талых вод. Все работы необходимо завершить к 31 октября 2022 года. Максимальная цена контракта определена в 792,2 млн руб. Победителя определят 5 июня.
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