← В Прикамье пенсионер четвёртый год живёт в бане
В Индустриальном районе проходят опрессовки
Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют гидравлические испытания теплосетей с профилактикой управляющих компаний и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. Нормативный срок отключений – 14 дней.
При отсутствии горячей воды жильцам в первую очередь необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также можно обратиться в центральную диспетчерскую или на сайт «Пермской сетевой компании».
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