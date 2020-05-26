В Перми расцвела самая красивая сирень на планете

С последними дождями Пермь расцвела. Городские клумбы уже украсили сотни различных цветов, плюс, как отмечают садовники, сирень в этом году цветет особенно пышно.Марина Черткова, заместитель директора по научной работе Ботанического сада ПГНИУ: "Это «Красавица Москвы». Она считается самой красивой сиренью на планете".Розовые бутоны в роспуске превращаются в махровые нежно жемчужные цветки. Сорт в 1947 году вывел талантливый ученый Леонид Колесников. В Пермском ботаническом саду детище селекционера сохранили, как, впрочем, и «Красную Москву». Ее темно-фиолетовые цветки сразу бросаются в глаза.А куст "Сенсации" вообще уникален.Марина Черткова, заместитель директора по научной работе Ботанического сада ПГНИУ: "Сирень называется «Сенсация». Она единственная сохранившаяся в мире, сорт сирени с окаймленными лепестками".Вот только для посетителей Ботанический сад пока закрыт из-за карантина. Цветение сирени, впрочем, можно наблюдать и вдыхать аромат в театральном сквере. Информация о здешних сортах, правда, не сохранилась. Но можно сказать точно: кустарники – ветераны, им не меньше 60 лет.Илюса Збруева, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Это самое прекрасное время, когда земля влажная. Для растения это самое благоприятное время".Это, пожалуй, самая известная клумба в центре Перми - здесь расцвело три тысячи тюльпанов. Горожане уже нарекли цветы именем собственным. Говорят: «Тюльпаны на Революции», и все понимают, о чем речь. Такую дождливую погоду эти цветы просто обожают, поэтому цвести будут еще лучше и ярче прежнего.Сейчас самое время высаживать петунью, советуют ученые сельхозакадемии. Культура неприхотливая, цветет долго и красиво.Антон Лещев, доцент кафедры садоводства Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Академика Д.Н. Прянишникова: "Есть махровые, есть крупноцветковые. Когда приобретаете посадочный материал, желательно, чтобы он был цветущий, чтобы было видно, что вы покупаете".Цветение еще и вдохновляет на творчество. В 2017 году певица Юлия Самойлова во время гастролей в Перми посадила яблоню. Этой весной фотографии подросшего дерева артистке прислали поклонники.Юлия Самойлова, певица: "Я хочу, чтобы каждый, глядя на цветение этих яблонь, понимал, насколько бесценен труд людей в белых халатах".Совсем скоро певица обещает представить новую песню. Это будет еще одна особая благодарность врачам.