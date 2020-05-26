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В Березниках полицейские задержали трех наркодилеров
В апреле текущего года в одной из квартир города полицейские задержали группу мужчин в возрасте 42, 38 и 30 лет, которые подозревались в незаконном сбыте наркотиков. В жилище стражи порядка проникли в результате спецоперации при поддержке бойцов Росгвардии. Силовики с помощью альпинистского снаряжения проникли в квартиру с улицы. Оперативники обнаружили запрещенные вещества, которые были разложены по пакетам для дальнейшего распространения путем тайников-закладок. В ходе обыска полицейские изъяли производное N-метилэфедрона в крупном размере массой около 62 граммов, а также мефедрон и героин в значительном размере.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в настоящее время дилеры арестованы. Один из фигурантов ранее судим. Максимальное наказание, предусмотренное законом за это противоправное деяние, – лишение свободы от 10 до 20 лет.
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