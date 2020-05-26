Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля

Если нет желания поступать в вуз, ЕГЭ в этом году можно и не сдавать. В региональном Минобре определились с процедурой получения школьного аттестата. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии.Все ждали конкретных дат, но при этом времени даром не теряли. Вероятность того, что в заветный медуниверситет возьмут без результатов ЕГЭ, стремится к нулю, уверена Эвелина - и готовится, готовится, готовится.Эвелина Уразаева: "Биология и химия, а еще я сдаю профильную математику".Два главных, но разовых нововведения ЕГЭ-2020. Первое: сдавать нужно только тем, кто точно собрался в вуз. Аттестаты при этом выдадут всем. Но если без единого госэкзамена, то оценки выставят по итогам учебного года. Второе — обязательных дисциплин нет. Сдавать придется только то, что необходимо для поступления в университет или институт. Наталья Зверева, заместитель министра образования и науки Пермского края: "В этом году особенность такая, что досрочный и основной периоды ЕГЭ будут совмещены".Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии.ЕГЭ по русскому языку пройдет в течение двух дней — 6 и 7 июля, — чтобы уменьшить число присутствующих. В ведомстве также перечислили даты других экзаменов. Так, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20-го — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам.В ближайшее время начнутся работы по обустройству аудиторий в центрах сдачи ЕГЭ. Эпидемическая ситуация требует новшеств и здесь. К металлодетектору и досмотру прибавится еще и температурный контроль. Рассадка — минимум полтора метра между учениками. Из-за последнего требования проведение самого массового экзамена — по русскому — растянется аж на 2 дня, чтобы все успели.Привыкшим к дистанционке школьникам придется и при подготовке к ЕГЭ много работать самостоятельно.Вот список ресурсов — в помощь выпускнику. Будем надеяться, что все они уже известны и ребятам, и их родителям. А если есть вопросы — звоните на горячую линию регионального минобра.Очень подробные видеоразборы, записанные председателями предметных комиссий, можно скачать и поделиться с теми, у кого нет доступа в интернет. На сайте «Федерального института педагогических измерений» выложены демоверсии ЕГЭ по всем предметам. Их тоже можно скачать и распечатать. И поучиться дома заполнению бланков. Впрочем, педагоги своих выпускников без поддержки не оставляют.Елена Орлова, учитель математики школы №6 г. Перми: «У нас жаркая пора уже давно, но именно то, что мы перешли только на подготовку к ЕГЭ — мы готовимся весь последний месяц и весь июнь мы будем готовиться».Свои результаты ЕГЭ можно будет передать сразу в несколько вузов. Причем на этот раз без личной явки. Зачисление запланировано на август. Анонсировано, что число бюджетных мест будет увеличено во всех высших учебных заведениях.Что касается 9-х классов, для них, как известно, ОГЭ отменили. Никто не останется на второй год, и все получат заветный документ. При поступлении в колледж или техникум будет конкурс аттестатов, что, впрочем, практиковалось и ранее.