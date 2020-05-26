Такого последнего звонка у пермяков еще не было

Необычным стал последний звонок для выпускников этого года. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней запретов на массовые мероприятия звонок прозвенел в режиме онлайн. Праздник проходил в специальной группе «ВКонтакте» под названием «БеZOOMный звонок». Присоединиться могли все 46 тысяч выпускников этого года.Искренность и артистизм первоклассника Коли Басалаева словно рушит экраны — кажется, что он обращается лично к каждому выпускнику. Просит не забывать учителей, читая известное стихотворение Андрея Дементьева. Фотографии, поздравления и конкурсы — всё это переместилось в онлайн. Здесь же для 40 тысяч выпускников Пермского края звучит последний звонок. Подать его могли все желающие — нужно было просто записать видео. Также не стали откладывать концерты и представления.В Суксуне Елена Возякова едва нашла время для интервью между бесконечными консультациями по ЕГЭ. Вечером встретится с ребятами - конечно, в Сети. Елена Возякова, учитель Суксунской средней школы №1: "Думаю, удастся поговорить по душам, потому что детям не хватает общения. У нас очень много воспоминаний — школьные вечера, турслёты, поездка в Казань. Мне хотелось бы поздравить всех выпускников и пожелать им огромной удачи». Творчески подошли к последнему звонку не только ребята — учителя устраивают квест с трогательными записками. Дети подхватывают эстафету.Поздравления летят со всего света — и даже со съёмочной площадки сериала «Реальные пацаны». Николай Наумов и Владимир Селиванов, актёры: "Родненькие, пермячки, выпускники 20 года! Мы желаем вам поступать — правильно и поступать в вузы. Или техникумы. Или училища».Последний звонок — уже в истории. Впервые за последние десятилетия никто не гуляет по городу и по набережной. Пермская набережная сегодня закрыта для прогулок, да и желающих не наблюдается. Плюс погода устанавливает дресс-код - из-за проливного дождя на онлайн-площадках сейчас теплее и уютнее.В 22 часа всех выпускников пригласили поучаствовать в акции «Спасибо учителям»: выйти на балконы и поаплодировать любимым педагогам.«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей... Не смейте забывать учителей!»