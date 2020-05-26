← Более 19 тысяч предприятий края обратились за помощью
В Перми пройдет прямая телефонная линия по изменению маршрутной сети
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← Более 19 тысяч предприятий края обратились за помощью
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