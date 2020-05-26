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Более 19 тысяч предприятий края обратились за помощью
На сборочной площадке компании по производству детского игрового оборудования сваривают детали каркаса батутного комплекса, который пойдёт на экспорт в Баку. Но уже сейчас здесь готовятся к падению спроса. «Подушкой» должна стать поддержка от региона, а именно субсидия на транспорт и другие антикризисные меры. На данный момент таких предприятий на территории края более ста тысяч. Поэтому очень важно, чтобы помощь не осталась только на бумаге.
Алексей Зыков, соучредитель ГК «Авира»: "Было бы здорово, если мы тоже относились к реестру предприятий, которые наиболее пострадали, ведь фактически так и есть". Глава региона Дмитрий Махонин поставил задачу не просто поддержать бизнес, но и создать предпосылки для долгосрочного развития малых и средних предприятий, создании рабочих мест.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Это не просто отсрочка по налогам, о которых мы говорили в первых двух пакетах мер, но это мотивация и создание рабочих мест, это прицел на будущее. Мы рассчитываем, что третий пакет мер, который мы будем реализовывать, позволит создать нам дополнительно 10 тысяч рабочих мест".
Третий пакет мер связан уже с конкретными финансовыми мерами поддержки пострадавших отраслей. Его стоимость оценивается в 600 миллионов рублей. На сегодняшний день за федеральной и региональной помощью уже обратились свыше 19 тысяч предприятий.
Одна из рекомендаций во время пандемии — не забывать дезинфицировать свои гаджеты. Может показаться, что пермский производитель спиртовых салфеток должен был озолотиться на их продаже, но конкуренцию никто не отменял, да и спрос — дело непостоянное. В отличие от компании по изготовлению детского оборудования, на заводе по производству влажных салфеток, наоборот, готовятся нарастить объёмы из-за создавшегося ажиотажа. Новые рабочие места помогут решить эту задачу. В свою очередь регион готов оказать поддержку бизнесу субсидированием части затрат на выплату зарплат.
Вадим Шмыков, учредитель ООО «Грани»: "Мы можем планировать расширить производство в два раза. Планируем увеличить рабочие места на 50-100 человек".Оформить заявку на помощь по затратам на транспортировку товаров за рубеж и выданным кредитам можно уже с 1 июня в Минэкономразвития Пермского края. По вопросам возмещением затрат на каждую дополнительно созданную штатную единицу необходимо обратиться в центр занятости населения. В компании по производству детского оборудования рассчитывают, что после снятия ограничений их продукция будет востребована даже больше, так как люди просто соскучатся по прежней жизни.
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