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Депутаты Гордумы проведут пленарное заседание в режиме видеоконференцсвязи
На повестке 29 вопросов: поддержка бизнеса, пострадавшего от пандемии, изменения в стратегию социально-экономического развития города на ближайшую десятилетку, поправки в генеральный план и правила благоустройства.
На заседании с ежегодным докладом выступит глава Перми Дмитрий Самойлов. Разговор пойдет и о дорожных стройках. Депутатский корпус направил в адрес руководства города письмо, в котором обратили внимание на то, как организованы работы на улицах Героев Хасана, Революции, эспланаде и Комсомольском проспекте.
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Если посмотреть на Хасана, мы видим насколько там, к сожалению, грязно ведутся эти работы, какие там пробки. И, безусловно, все это сегодня беспокоит горожан. Мы намерены этот вопрос обсудить в рамках пленарного заседания и заострить на нем внимание главы города и его команды".
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