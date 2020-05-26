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1 июня часть автобусных маршрутов будет ликвидирована
1 июня в Перми стартует второй этап транспортной реформы. По-новому начнут следовать 15 автобусных маршрутов. К грядущим изменениям отношение горожан неоднозначное. К плюсам относят возможность безналичной оплаты проезда на большинстве рейсов. А вот отмена четырёх привычных маршрутов - №13, № 43, № 66 и № 71- вызывает явное недовольство.
Татьяна: "Я постоянно езжу на 43-м. Его не будет. Будут какие-то непонятные пересадки. По поводу этих бесплатных пересадок, это такой лохотрон, простите. Пыталась я по этим бесплатным пересадкам - это какое-то счастье, как должно повезти, чтобы вовремя пришёл автобус". Во главе изменений - пожелание горожан, - объясняет глава ведомства Анатолий Путин. Просили объединить важные социальные объекты внутри районов, а также обеспечить связь между соседними.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Сокращаем количество транспорта в центральной части города, но увеличиваем его на периферии".
Для информирования пассажиров городской департамент дорог взял курс на использование возможностей интернета. Обо всех изменениях теперь можно узнать на сайте «Гортранса» и его мобильной версии.
Визуальное понимание новой маршрутной сети можно получить на специальном информационном сервисе «Общественный транспорт города Перми». На электронной карте города в режиме реального времени представлены схемы всех маршрутов, информация о расписании, а также ожидаемое время прибытия на остановочный комплекс. Что делать пассажирам, у которых нет доступа в интернет? В дорожном департаменте рекомендуют обращать внимание на электронные табло, установленные на остановках.
Алёна Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "Изменения конкретных маршрутов размещено непосредственно в автобусах. Это такие красные объявления, на которых написан маршрут следования транспорта и самые важные изменения".
Получить информацию о маршруте всегда можно по телефону «горячей линии». По этому же номеру 26 мая с 15.00 до 16.00 часов Анатолий Путин ответит на вопросы пермяков.
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