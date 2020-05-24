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За 23 мая в Пермском крае выявлено 43 случая коронавируса
Из 40 новых инфицированных - 11 мужчин, 25 женщин, 4 ребёнка (3 девочки и 1 мальчик). Младше 45 лет – 17 человек, 15 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.
Также из новых инфицированных зафиксированы 3 летальных исхода, у пациентов 68, 82 и 84 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти уточняются. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 45 летальных исходов пациентов.В больницах Прикамья проходят лечение 413 (прирост за минувшие сутки +26) пациентов с диагнозом COVID-19, без симптомов - 229 (+14) человека, выздоровели 680 (+11) человек. На домашнем карантине находятся 2266 (+8) человек.Всего в России выявлено 344 481 случай COVID-19 (прирост за сутки составил - 8 599). За весь период зафиксировано 3 541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.05.2020
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