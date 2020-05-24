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← За 23 мая в Пермском крае выявлено 43 случая коронавируса

25 мая в онлайн формате пройдет последний звонок для пермских выпускников

С 10:00 до 20:00 ребят ждет насыщенная программа: конкурсы и интерактивы, прямые включения из территорий края, поздравления от известных пермяков, спортсменов и актеров. За активное участие ребята смогут выиграть сертификаты на обучение в языковой онлайн-школе, приобретение аудио и печатных книг и другое! В конце вечера все смогут «посетить» концерт кавер-группы So[Fix]. Музыканты поздравят школьников и споют для ребят в прямом эфире.

Опубликовано: 24.05.2020 в 14:16 в рубрике - Вести Пермь

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← За 23 мая в Пермском крае выявлено 43 случая коронавируса

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