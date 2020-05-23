← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.05.2020
В Ростелекоме внедряют Интернет-технологии по борьбе с коронавирусом
Посредством новых интерактивных систем Ростелекома работодатели смогут контролировать соблюдение на производстве всех рекомендаций санитарных властей от качества уборки помещений до социальной дистанции и ношения средств защиты. Подробнее в программе "Гость студии" на телеканале "Россия" расскажет Евгений Белозеров, директор по развитию Пермского филиала ПАО "Ростелеком"
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.05.2020
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.05.2020
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