В Прикамье к волонтерам обратились 6 тысяч человек

В рамках акции "Мы вместе" участники молодежки Общероссийского народного фронта организовали очередную покупку и доставку продуктов и лекарств для пожилых и одиноких людей, находящихся на самоизоляции. В Прикамье к волонтерам обратились уже 6 тысяч человек.

Перед тем как продукт попадет в корзину, Роман тщательно проверяет срок годности. Обращает внимание и на цену, чтобы была приемлемая. Сегодня в списке, который подготовил «подшефный пенсионер», продукты первой необходимости.

Ряды волонтеров Роман Рахимов пополнил с начала пандемии. Своего личного времени не жалко. Главное-помочь. Среди подопечных- пожилые, одинокие люди старше 65 лет, которым необходимы лекарства, продукты или другая помощь. Для них открыта специальная горячая линия: 8-800-200-34-11 (10:00-18:00). Многие заявки от пенсионеров поступают повторно, тогда пожилых берут под шефство. Чтобы никого не подвергать опасности, в арсенале есть все необходимое: маски, одноразовые перчатки, дезинфицирующие спреи. Желание помогать нуждающимся в Прикамье изъявили уже около 3000 человек по всему Прикамью. Они закупают необходимое, берут кассовые чеки, осуществляют доставки. Если нужно, могут и просто помочь найти ответ на той или иной вопрос.

Дмитрий Варанкин, координатор «Молодежки ОНФ» в Пермском крае: "Нам снова звонят и просят помощи, иногда просто человеку надо побеседовать и рассказать проблему, услышать совет. Например, можно ли уже идти в поликлинику, как записаться на операцию и т.д."

Волонтером может стать любой желающий. Будь то просто неравнодушный человек или целая корпорация. Заявку можно оставить на сайте «мывместе2020.рф»

После окончания пандемии молодежка ОНФ тоже продолжит свою работу. Уже сейчас к ним обратилось около 6 тысяч человек со всего края.