"Китайский рынок" продолжает работать
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21.05.2020 в 10:45
21.05.2020 в 10:21
19.05.2020 в 21:50
В Перми раскрыто убийство молодой женщины
В воскресенье утром прохожий нашел в Черняевском лесу женскую сумку с личными вещами и документами
19.05.2020 в 19:20
15.05.2020 в 14:40
21.05.2020 в 10:47
19.05.2020 в 10:21
18.05.2020 в 17:49
13.05.2020 в 21:51
13.05.2020 в 14:33
"Китайский рынок" продолжает работать
Нарушителей масочного режима вычислит умная техника
В Прикамье начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Нарушителей масочного режима вычислит умная техника
В Прикамье начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Прикамье приближается к 600
Пермь готовят к зиме
1 июня на городские маршруты выйдут 35 новых автобусов
Будем с хлебом: посевная идет круглосуточно
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.05.2020
Главный санитарный врач Прикамья призвал мусульман отметить Ураза-Байрам дома
Карантин расширяет возможности культуры в Сети
Пробки неизбежны: стартовал ремонт на трассе «М7 Волга» возле отворота на Карагай
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