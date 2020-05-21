Нарушителей масочного режима вычислит умная техника

В Перми презентовали технологию, которая может автоматически определить, есть у человека на лице защитная маска или нет. В случае ее отсутствия система фиксирует нарушение и моментально оповещает о нем.

Денис Татарских, директор по продуктам b2b АО «Эр-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ру Бизнес): "При появлении в кадре человека без маски на телефон оператора приходит уведомление и можно просмотреть эту запись".

Денис Татарских, директор по продуктам для бизнеса, рассказывает о новинке «Эр-Телеком». Детектор средств индивидуальной защиты автоматически определяет, есть ли на лице маска.

Денис Татарских, директор по продуктам b2b АО «Эр-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ру Бизнес): "Разработан нашим партнёром - это российская компания, то есть является разработкой нашей. Совместима с оборудованием любых производителей, как отечественных, так и зарубежных, и построена на нейросетевой технологии, то есть позволяет обучаться и повышать точность детекции со временем". Камеру с подключенным модулем видеоаналитики устанавливают на объекте, в направлении потока входящих людей. Обо всех нарушениях масочного режима система сообщает ответственному за безопасность по еmail или push- уведомлением. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию.

Все зафиксированные события теперь есть в личном кабинете и будут храниться в облаке. Прошедшим без масок, вероятно, придётся писать объяснительную.

Детектор эффективен в местах скопления людей, на предприятиях, в офисах - везде, где необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.

Такое умное технологическое решение позволяет работодателям соблюсти закон и позаботиться о сотрудниках и посетителях. Сервис становится особенно актуальным в условиях практически повсеместного введения масочного режима в стране. Особый звук подаст камера, если у человека повышенная температура. Это ещё одно умное решение, которое компания «Эр-Телеком» предлагает своим клиентам, чтобы минимизировать риски.

Евгений Данилова, директор по b2b Пермского филиала «Эр-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ру Бизнес): "Это оснащение входных групп системами бесконтактного измерения температуры и сотрудников, и посетителей, он так же может быть интегрирован в видеонаблюдение из системы контроля управления доступом на предприятия".