В Прикамье начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19

Больницы в Перми и Березниках принимают в опытную эксплуатацию разработку, позволяющую за секунды распознавать коронавирус на снимках компьютерного томографа. Модель искусственного интеллекта разработали айтишники Сбербанка. Она с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Модель позволяет значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики путем раннего выявления пневмонии, что существенно снижает текущую нагрузку на медицинских работников.

«Высокопрофессиональный специалист по КТ выявит эти изменения, затратив достаточное количество времени, так как ему потребуется внимательно изучить все срезы легких в нескольких режимах. А для данной модели на этот процесс потребуется несколько секунд. Кроме того, данная программа помогает поставить диагноз в тех случаях, когда врач КТ не специализируется углубленно на диагностике заболеваний легких, а занимается преимущественно диагностикой заболеваний органов брюшной полости или головного мозга. Внедрение программы позволит облегчить работу врачей и увеличить точность диагностики ковид-поражений легких», - рассказал главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов

В настоящее время врачи КТ и IT-специалисты Пермской краевой клинической больницы активно сотрудничают со Сбербанком с целью внедрения данного программного продукта и дальнейшего использования его на всех КТ-аппаратах в Прикамье.

Для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Пермском крае работают 9 компьютерных томографов. Такие исследования проводятся на территории Перми, Березников, Чернушки, Чусового, Чайковского, Осы и Коми-Пермяцкого округа.

С начала марта на томографах было проведено более 5 тыс. обследований органов грудной полости. У 40% пациентов в ходе исследования был рентгенологически подтвержден диагноз «пневмония» (она подсвечивается на снимке эффектом «мерцающее зеркало», поясняют в минздраве). Такие исследования позволяют ускорить маршрутизацию пациентов, которым еще не пришли результаты теста на COVID-19. Для обеспечения безопасности жителей Прикамья пациентов с пневмониями до получения теста на коронавирус изолируют и направляют сразу на лечение от COVID-19.