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В Прикамье начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19 →

Количество выздоровевших от коронавируса в Прикамье приближается к 600

За последние сутки из медучреждений Прикамья выписано ещё 33 пациента, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Общее число оправившихся увеличилось до 590. Ещё 555 жителей Пермского края остаются на лечении, 1901 - дома на карантине по предписанию главного санитарного врача. Напомним, на утро 21 мая в Пермском крае выявлено 1178 случаев заболевания COVID-19.

Опубликовано: 21.05.2020 в 10:31 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермь готовят к зиме

В Прикамье начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19 →

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В Прикамье начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19
Больницы в Перми и Березниках принимают в опытную эксплуатацию разработку, позволяющую за секунды распознавать коронавирус на снимках компьютерного томографа. Модель искусственного интеллекта разработали айтишники Сбербанка. Она с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Модель позволяет значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики путем раннего выявления пневмонии, что существенно снижает текущую нагрузку на медицинских работников. В настоящее время врачи КТ и IT-специалисты Пермской краевой клинической больницы активно сотрудничают со Сбербанком с целью внедрения данного программного продукта и дальнейшего использования его на всех КТ-аппаратах в Прикамье.
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