Пермь готовят к зиме

«Тепловики» завершили монтаж первых 80 метров труб на улице Газеты Звезда, на участке от Монастырской до Советской. Осталось собрать бетонный короб и можно приступать к восстановлению дороги. Автомобильное движение пока перекрыто. Замена тепловой магистрали здесь - это продолжение проекта прошлых лет: теперь новая труба протянется от улицы Пермская до Монастырской. Работы по согласованию с администрацией Перми не останавливаются даже сейчас, в условиях пандемии.

Всего на Газеты Звезда планируют заменить 625 метров трубы диаметром 500 миллиметров. Закончить обещают уже в конце июня. Параллельно продолжается техническое перевооружение теплосети на Полины Осипенко, где смонтировано 150 метров новой трубы. Также в этом сезоне должны заменить трубопроводы на улицах Революции, Островского, Солдатова, Чайковского и в правобережной части города: на Федосеева и других. Всего в Перми заменят почти 10 километров магистральных и распределительных тепловых сетей.

Александр Ермакович, заместитель главного инженера ООО «Пермская сетевая компания»: "Мы с каждым годом увеличиваем объемы по перекладкам. В этом году чуть больше, чем в прошлом - порядка пары километров. В том числе при перекладках трубопроводов мы увеличиваем диаметр трубопровода, в связи с вновь подключившимися домами. В первую очередь мы получаем надежность и качество теплоснабжения - отопления, горячей воды у жителей в квартирах".