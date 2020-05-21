1 июня на городские маршруты выйдут 35 новых автобусов

В Перми показали 35 новых автобусов. Уже с 1 июня они выйдут на городские маршруты. Весь транспорт укомплектован кондиционерами, автоматическими коробками передач, везде низкие полы.За несколько лет работы кондуктором Светлана поездила на разных автобусах - и этот, 2020 года выпуска, пока лидер в списке предпочтений.Светлана Тиунова, кондуктор: "Низкополые, нет ступенек, очень удобно для бабушек".Евгений - коллега Светланы, осваивает кабину нового автобуса. Впечатления хорошие, говорит водитель - ездить будет удобно.Евгений Ожгихин, водитель: "Сенсорный дисплей, показывает все узлы и агрегаты. Панель с левой стороны тоже удобная".С первого июня новый перевозчик выходит на маршруты, которые связывают Закамск с правобережной стороной Перми - 15, 20, 60, 64, 80. И ещё маршрут номер №77 «Лёвшино - улица Мильчакова». Все автобусы, которые выйдут на линию, соответствуют требованиям новых контрактов с городской администрацией.Максим Сасунов, начальник автоколонны: "Данные автобусы соответствуют экологическому классу «Евро-5». То есть эти автобусы будут максимально экологически чисты для нашего города".В салонах есть кондиционеры, а для холодного времени года - система отопления. Также будут установлены информационные медиапанели, камеры видеонаблюдения.Детали, на которые обращаешь внимание: если среди пассажиров окажется человек с плохим зрением, здесь для него предусмотрено место, в том числе для собаки-поводыря. С помощью шрифта Брайля указана полезная информация, где находится кнопка вызова водителя. Требования для всех одинаковы - будь то маршруты в центре города или отдалённые районы. Сделали пробный круг по микрорайону. Будущие пассажиры смогли оценить новый автобус, поделиться впечатлениями: "Отлично! Очень уютный".Планируется, что после 15 июля все автобусные маршруты будут работать по новым контрактам, в которых проговаривается возраст автобусов, технические параметры, экологический класс и другие требования, соблюдение которых намерены жёстко контролировать в городской администрации. Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Там более 20 пунктов, которые предметно контролируются и проверяются - это соблюдение расписания, исправная работа автоинформаторов, видеонаблюдения, дополнительных устройств в автобусе, это корректная работа кондукторов".Новые контракты предусматривают перечисление платы за проезд в городской бюджет. Оплату работы перевозчиков планируется осуществлять за фактический пробег автобусов. В департаменте транспорта уверены, что это ликвидирует проблему так называемых «гонок» и «борьбы за пассажиров», что в свою очередь должно привести к повышению безопасности перевозок.