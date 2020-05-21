Будем с хлебом: посевная идет круглосуточно

Посевная кампания в Прикамье выполнена на 72 процента. Об этом заявлено на заседании регионального правительства. Упор в этом году сделан на зерновые и на расширение полей.В один контейнер сеялки засыпают пшеницу, а в другой - удобрение. После этого техника отправляется в поле.Погода не подвела — нынешней весной аграрии подготовили и те земли, которые из-за затопления не успели обработать осенью, и взяли в оборот новые.Вера Волегова, главный агроном Агропредприятия «Заря Путино»: "Было введено в сельхозоборот 540 гектаров, которые нынче засеяны, посеяли ячмень".Теперь общая площадь сельхозугодий агропредприятия «Заря Путино» больше 10 тысяч гектаров. Яровой сев, кукуруза и травы пойдут на корм буренкам. Посевная завершена на 64%.Посевная проходит в круглосуточном режиме, техника подготовлена для того, чтобы работать и в темное время суток — здесь установлено хорошее освещение, плюс в кабине есть система навигации.Акцент на производство зерна — цель в этом году в крае вырастить 410 тысяч тонн. С ориентацией на результат увеличено и субсидирование. У аграриев есть необходимый запас семян, удобрений, техники и топлива. Об этом на заседании правительства сегодня доложила министр сельского хозяйства Оксана Бреднева.Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Все предприятия, которые в прошлом году произвели известкования кислых почв, уже получили возмещение 56% всех затрат. Ожидаем рост урожайности на этих площадях 4,5 центнера с гектара".По поручению главы региона Дмитрия Махонина, Минсельхоз оказывает разностороннюю поддержку аграриям: для малых фермерских хозяйств предусмотрены 740 млн льготных кредитов. А Росагролизинг поставит технику без первоначального взноса.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Только за апрель-май в развитие сельского хозяйства будет направлена сумма 1 млрд рублей. В этом году сумма будет 3 млрд рублей. При этом надо сделать упор и на расширение посевных площадей, и на увеличение урожайности".Посевная в регионе завершена на 72%. Первые 45 компаний уже отчитались. Финиш самой жаркой для аграриев поры запланирован на 10 июня.