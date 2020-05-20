Карантин расширяет возможности культуры в Сети

Почти два месяца в Прикамье закрыты все культурные учреждения. Музеи и театры работают исключительно в онлайн-режиме, при этом готовят премьеры и завоевывают всё большую популярность.Вместо штатива - стопка книг, в качестве оператора - муж, а камера взята из музея, где работает Мария Колесник. В видео, которое выйдет в соцсетях уже в четверг, научный сотрудник отдела природы напомнит виртуальным гостям музея древностей о том, что в их стенах есть не только динозавры, а еще и геологическая экспозиция.

Музей сейчас на обсервации, так что интерес посетителей приходится подогревать исключительно в соцсетях. Впрочем, как признается Мария, съемками научно-популярных роликов она мечтала заняться давно.

За 2 месяца дистанционно она рассказала и о происхождении жизни, и о генетическом коде. Последнюю лекцию посмотрели 4 тысячи раз. Но девушка за «лайками» не следит.

Мария Колесник, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея: "Просмотры - это замечательно, но всегда есть риск впасть в наркотическую зависимость. Я стараюсь не расстраиваться. Но вижу, что людям нравится".

Тем временем проект Театр-Театр «с доставкой» подсчитывает количество просмотров. За 2 месяца номинально постановки большой сцены посмотрели больше 70 тысяч раз. По факту-больше, если учесть семейный просмотр. В лидерах "Карлик Нос", который посмотрели 3586 и «Винил» - 5254 раза. Спектакли здесь ежедневно идут в видеозаписи в 19 часов по Перми по специальной ссылке. Репертуар расписан на каждую неделю. К примеру, на этой можно увидеть «Голубую комнату», «Карлик нос» и «Чехов в Ялте».

Борис Мильграм, художественный руководитель «Театр-Театр»: "Мы каждый день пополняем нашу коллекцию "Декамерона" и "Сказок на ночь", и остальные наши программы. Своим сидением дома или на даче мы победим этот вирус в короне, собьем с него корону и наденем ее на себя, на наш театр!"Музей современного искусства PERMM подводит итоги трехдневного онлайн "Ночного вторжения". Статистика соцсетей показала вовлеченность 193 тысяч человек. Как это было, можно найти на сайте. Здесь есть и стрит-арт, и "Аэробика в латексе" и "программа затопления в Перми". Одним словом, самые безумные проекты. На этом активности не закончатся- команда подготовила арт-гид с выставками, лекциями, мастер-классами, книгами и фильмами.

Наиля Аллахвердиева, руководитель музея PERMM: "Благодаря этому опыту за 2 месяца мы расширили и прокачали свои компетенции в области коммуникации с аудиторией. Ее больше, чем той, что приходит в музей. Это важная часть продвижения наших проектов».Если к искусству прикоснуться хочется исключительно вживую, ряд экспозиций, к примеру, посвященных Великой Отечественной войне, можно встретить на улицах Перми - например, возле Цирка.