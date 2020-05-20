Главный санитарный врач Прикамья призвал мусульман отметить Ураза-Байрам дома
Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев поздравил мусульман Пермского края с наступающим праздником Ураза-Байрам (будет отмечаться 24 мая) и попросил их отметить его дома.
"От имени Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю поздравляю всех мусульман Прикамья с наступающим большим праздником Ураза-Байрам. Желаю мира и радости Вашему дому, счастья и здоровья, успеха, радости и благоденствия! Мы знаем, как серьезно Вы относитесь к наступающему празднику, как почитаете обычаи, традиции предков. Но сегодня долг каждого – сделать все от нас зависящее, чтобы обезопасить себя и своих близких. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Пермском крае остается напряженной, сохраняется реальная опасность распространения инфекции. Призываю Вас отказаться от практики коллективных молитв, не собираться большими компаниями и соблюдать введенный Губернатором Пермского края режим самоизоляции, отметить праздник дома. Только благодаря совместным усилиям всех жителей нашего региона мы сможем побороть эпидемию" - говорится в обращении Виталия Костарева. Напомним, ранее РПЦ призывала православных отказаться от посещения Пасхальных богослужений в храмах и отметить Пасху дома.
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