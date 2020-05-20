Пробки неизбежны: стартовал ремонт на трассе «М7 Волга» возле отворота на Карагай

На федеральной трассе "М7 Волга" за Краснокамском, где весной в очередной раз развалились сразу два участка, наконец, приступили к ремонту дороги возле отворота на Карагай. Привести хоть в какой-то порядок здесь все обещают только к середине июня, поэтому в ближайшее время гигантские пробки неизбежны.

Вспученная дорога возле отворота на Карагай вынуждает водителей вспомнить всё богатство русского языка, когда слова кончаются, приходится переходить к делу - чинить подвеску, или, как дальнобойщику Николаю Карпунину, следить за грузом в кузове, чтобы не оштрафовали за негабарит.

Николай Карпунин: "За 15 лет езды тут постоянно такое, в этот раз, конечно, очень сильно, фура не может проехать, остановился, поправлял груз".На 430-м километре федеральной трассы М7 «Волга» стартовал экстренный ремонт напрочь разбитого участка. Техники пока немного. Для того чтобы справиться со вздыбленным асфальтом, рабочим предстоит полностью заменить верхний слой, подушку и организовать дренажные прорези - для отведения лишней влаги.

Дорожное полотно здесь повело сразу после первой оттепели. Причины возникновения пучин специалисты связывают с дождливым летом, такой же осенью, снежной зимой и серьёзным трафиком – до 30 тысяч машин в день курсирует от Европейской части России до Сибири и Дальнего Востока.

Этот участок трассы возле деревни Савинята тоже вспучило, его привели в порядок ещё в начале мая - на время ремонтных работ пришлось организовать реверсивное движение, что привело к многокилометровым пробкам. Когда активная фаза строительства начнётся у отворота на Карагай - будет то же самое. У водителей претензии к тем, кто за катком - каждый год одно и то же.

Исправить ситуацию должен капитальный ремонт. Планы глобальные, но не близкие. В перспективе федеральную трассу хотят расширить с двух до четырех полос, построить надземные и подземные переходы, развязку. И сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года.

Михаил Масалкин, начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Прикамье»: "С 440 по 450 километр - этот участок у нас в планах на проектирование, участок в районе отворота на город Нытву, мы планируем приступить в конце 2020 года".

Из настоящего - ремонт отрезка трассы возле отворота на Карагай продлится до середины июня. Дорожникам остаётся пожелать хорошей погоды, водителям - терпения. Помимо борьбы с пучинами, здесь сняли верхний слой асфальта.