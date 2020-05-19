«Вести ПермьONLINE» - 19.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
В Прикамье вновь ужесточили режим самоизоляции для людей старшего возраста. Что им запрещено делать?
Большая вода добралась до знаменитых «Строгановских палат» в Усолье. Как спасают старинные экспонаты?
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