«Вести ПермьONLINE» - 19.05.2020

С 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия» стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало». Это история внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайны. Но, как это часто бывает в жизни, рано или поздно наступает время платить по счетам… В лесу находят тело пропавшей много лет назад почтальонши. В её сумке сохранилось несколько писем, и их отправляют адресатам. Так главная героиня Даша получает весточку из прошлого от своего жениха Олега. Это письмо переворачивает всю её жизнь. Даша узнаёт, что её любимый, которого считали погибшим, на самом деле жив. Она решает выяснить, что же на самом деле произошло 20 лет назад и начинает своё расследование. В ролях: Екатерина Гусева, Александр Лазарев мл., Алексей Макаров, Станислав Дужников, Владимир Гостюхин.