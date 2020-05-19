Завод «Синергия» готовится отметить тридцатилетие

30-летие готовится отметить завод "Синергия". За эти годы предприятие активно наращивало конкурентные преимущества. Одна из новых разработок - насосная установка для гидроразрыва пластов на базе шасси КАМАЗ. Сейчас она готовится к сборке, и увидеть ее можно только на мониторе. По словам разработчиков, это будет первая насосная установка в России, отвечающая всем современным требованиям, мощностью 1500 лошадиных сил. Борис Баранов, инженер-конструктор ООО «Завод «Синергия»: "Представляет из себя платформу, смонтированную на шасси. Здесь двигатель Каменс мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил собственного изготовления и коробка передач, насосы нашего производства трехплунжерные".

Сегодня на заводе насосные установки собирают в новом современном цехе. Здесь есть своя покрасочная камера, моечное отделение, испытательный бокс. Среди последних новинок и высокоточные программные станки ведущих мировых производителей.

Основатель, а ныне главный конструктор Назаров Виктор Иванович, часто повторяет: «Синергия» – завод–разработчик. Это огромное преимущество, но не менее важно не останавливаться в технологическом развитии. Именно современное производство позволяет разрабатывать и изготавливать продукцию мирового уровня. Почти 30 лет завод «Синергия» единственный в России занимается разработкой и производством всей линейки плунжерных насосов. В 2000 году руководством завода было принято решение о создании в Чермозе нового производственного комплекса. В 2017-м появилась кузница площадью 736 кв. м., оснащенная современным оборудованием, не имеющим аналогов в Пермском крае. Став градообразующим предприятием, «Синергия» создала дополнительно триста рабочих мест. Алексей Черепанов, начальник Чермозского производственного комплекса: "Чермозский производственный комплекс – это современное динамично развивающееся предприятие, выпускающее лучшее в России нефтегазовое оборудование. Постоянно совершенствуем производственные технологии".

Минувшей зимой предприятие презентовало первый российский мобильный буровой комплекс грузоподъемностью 225 тонн. В марте он уже был поставлен заказчику, а летом пермяки готовятся выпустить второй. Первую насосную установку с приводной мощностью 1500 лошадиных сил планируется изготовить уже в октябре текущего года.